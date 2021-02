Regé-Jean Page debutta al Saturday Night Live: ecco l'esilarante remake di Bridgerton

Vi avevamo già annunciato che Regé-Jean Page avrebbe preso parte al Saturday Night Live ma nessuno avrebbe potuto immaginare quanto esilarante sarebbe stata la performance della star di Bridgerton. L'attore ha riproposto una celebre scena hot della serier Netflix facendo letteralmente scompisciare dalle risate i telespettatori.

Regé-Jean Page ha infatti reinterpretato la famosa scena della prima notte di nozze con Daphne in cui è protagonista insieme al fianco di Phoebe Dynevor. In questo caso però le cose non sono filate proprio per il verso giusto. Nello sketch di cui di seguito trovate il divertentissimo video, l'attore e Chloe Fineman che veste i panni Daphne Bridgerton, vengono interrotti dal regista della serie che comunica loro l'assenza di Lizzy Tablot, la intimacy coordinator che ha gestito le scene di sesso aiutando gli interpreti a sentirsi a proprio agio.

I due protagonisti di Bridgerton devono perciò accontentarsi di un improbabile duo, composto Richie (Mikey Day) e suo nipote Randy (Pete Davidson). I due provano a spiegare agli attori il modo in cui deve essere realizzata questa scena hot provando a convincerli anche ad usare assurdi oggetti di scena.

Intanto Regé-Jean Page sembra essere tra i favoriti per il ruolo di James Bond dopo l'addio di Daniel Craig. L'attore sarebbe sicuramente felicissimo di vestire i panni dell'iconico Agente 007. Chissà come andranno le cose. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.