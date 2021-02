Regé-Jean Page, tutto quello che dovete sapere sul Duca di Bridgerton

Recentemente non vi sarà sfuggito il successo di Bridgerton su Netflix con, tra i protagonisti, Regé-Jean Page nei panni di Simon Bassett Duca di Hastings. L’attore ha riscosso un successo mondiale grazie alla serie di Shondaland, scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stella del firmamento di Shonda.

Partiamo col dire che Page è classe 1990 ed è cresciuto tra lo Zimbabwe e il Regno Unito. Ha iniziato a recitare giovanissimo nelle recite scolastiche, anche se voleva fare l’esploratore da piccolo.



Crescendo ha fatto parte anche di una band chiamata The Super Nashwan Kids che suonava in giro per Londra. Adesso lui e suo fratello, Tose, formano un duo musicale chiamato TUNYA.



Per interpretare il Duca, Page ha ampliato le sue abilità dalla boxe all'equitazione fino alla danza. Sembra proprio che non ci sia niente che il giovane attore non sappia fare.



Prima che Bridgerton debuttasse aveva circa 31.000 follower su Instagram, nel giro di due settimane, è salito a oltre 1,4 milioni e adesso conta 4,8 milioni di follower. L’attore è molto discreto e della sua vita privata non condivide molto sui social, attualmente si divide tra Londra e gli Stati Uniti.



Tutti si sono chiesti se tra lui e la collega Phoebe Dyvenor (Daphne) ci fosse del tenero data la loro chimica in Bridgerton, i due attori hanno risposto al quesito in maniera molto criptica.

Tra i suoi crediti cinematografici i fan hanno scovato la sua fugace apparizione in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, mentre in tv lo abbiamo visto in un’altra serie di Shonda: For the People.



Dopo il grande successo ottenuto con Bridgerton adesso si parla di lui come futuro James Bond, voi che cosa ne pensate? L'attore secondo voi è pronto a raccogliere l'eredità di Daniel Craig? Fatecelo sapere nei commenti!