Regé-Jean Page è entrato nel MCU? Giallo sul cast di Secret Invasion

É giallo sull'ingresso di Regé-Jean Page nel Marvel Cinematic Universe. Nelle scorse ore la star di Bridgerton è stata inserita nelle nel riepilogo ufficiale di Secret Invasion realizzato per il Comic-Con di San Diego ma poco dopo, è giunta una smentita dai piani alti della Disney.

Nel comunicato stampa inviato tramite mail alle principali testate giornalistiche si legge: "Ci sarà spazio anche per Secret Invasion, la serie Marvel in arrivo su Disney+ nella primavera 2023. Cobie Smulders - che riprende il suo ruolo di Maria Hill, una decorata spia e braccio destro di Nick Fury- sarà ospitata per parlare dello show. Per i presenti, sarà mostrato un piccolo assaggio di ciò che sarà".

Nella mail si legge poi: "Marvel Studios' Secret Invasion include Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Ben Mendelhson nei panni di Talos lo Skrull, personaggio visto per la prima volta in Captain Marvel. A loro si aggiungono poi Kingsley Ben-Adir, Emilia Clark, Olivia Colman e Regé-Jean Page".

Un portavoce della Disney ha però prontamente smentito l'ingresso dell'attore visto di recente in The Gray Man nel cast di Secret Invasion, sottolineando che si è trattato di un semplice quanto banale errore tipografico. A molti però, è parso davvero strano che un ufficio stampa tanto attento alla fuga di notizie come quello della Marvel si sia reso responsabile di una svista simile, soprattutto dopo gli eclatanti annunci MCU di questo Comic-Con.

Il dubbio dunque è lecito: vedremo Regé-Jean Page in Secret Invasion? Per scoprirlo, non ci resta che attendere-