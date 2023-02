Regé-Jean Page, l'ex-star di Bridgerton stupisce il cast con un talento 'bizzarro'

Regé-Jean Page, interprete di Simon Basset nella serie TV Bridgerton, ha recentemente messo in mostra un talento a dir poco "bizzarro": durante lo speciale Party Tricks di Vanity Fair, infatti, si è dilettato nel dislocare le ossa del naso e rimetterle al loro posto nel giro di 30 secondi.

I rumori secchi hanno allarmato Julia Garner (Anna "Delvey" Sorokin nella recente miniserie Inventing Anna), ma Page l'ha rassicurata svelato il trucchetto di fondo: "Ecco cosa succede quando simuli delle piramidi con le mani, usi i pollici e li mantieni nascosti dietro alle altre dita".

Bridgestone è una serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes, che ha debuttato il 25 dicembre 2020 su Netflix. Ogni stagione, autoconclusiva, narra la storia di uno dei fratelli Bridgerton: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Eloise, Francesca, Gregory e infine Hyacinth. Con enorme dispiacere dei fan, però, l'interprete di Simon Bassett ha lasciato la serie dopo la prima tranche di episodi, nonostante il successo del prodotto e le insistenze da parte di Netflix, ben disposta ad aumentargli il salario; in un altro intervento, Regé-Jean Page ha chiarito definitivamente se tornerà in Bridgerton 3. Un possibile ritorno è avvalorato dalle parole di Dynevor, l'attrice nei panni di Daphne: "Purtroppo non sarà presente nella terza stagione. Forse in futuro, ma non nelle puntate a venire, questo è certo".

Inoltre, il 14 febbraio 2023 Netflix ha annunciato la data di uscita dello spin-off di Bridgerton, chiamato Queen Charlotte: A Bridgerton Story. La serie, che costituisce un prequel della principale, seguirà la vita della giovane regina Charlotte (India Amarteifio) e Re George (Corey Mylchreest), a cui si aggiungono altri personaggi interpretati da un cast altrettanto stellare.

