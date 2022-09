Regé-Jean Page e Glen Powell saranno Butch Cassidy e Sundance Kid nella serie Prime Video

The Hollywood Reporter segnala che la star di Bridgerton Regé-Jean Page e la star di Top Gun Maverick Glen Powell sono stati scelti come protagonisti per Butch and Sundance, nuova serie tv di Prime Video prodotta dai fratelli Russo.

Page è stato scelto per il ruolo di Butch Cassidy, mentre Powell indosserà gli abiti di Sundance Kid: lo show ha già assunto Cousins ​​Kaz e Ryan Firpo come sceneggiatori, e secondo le prime indiscrezioni la storia sarà ambientata in una versione alternativa dell'America di fine '800, prendendo in prestito l'idea che ha recentemente fatto la fortuna dell'acclamata serie tv di Apple TV+ For All Mankind.

I due leggendari pistoleri e fuorilegge, Butch Cassidy e il Sundance Kid, sono apparsi per la prima volta sui grandi schermi nell'omonimo capolavoro western di George Roy Hill uscito nel 1969, con il mitoco Paul Newman e il grande Robert Redford nel ruolo della coppia titolare. Basato vagamente su fatti reali, Butch Cassidy & The Sundance Kid è diventato un classico sia per i fan del western che per gli amanti del cinema anni settanta (o fine sessanta) e l'American Film Institute nel 1998 lo ha inserito alla posizione numero 50 nella classifica dei migliori film statunitensi di tutti i tempi. In pochi sanno tra l'altro che il suo successo portò anche ad un prequel, uscito un anno dopo ma con un team creativo totalmente differente: Butch and Sundance: The Early Days, con William Katt e Jeff Corey nei ruoli principali; inutile dire che il progetto non incontrò la stessa fortuna del film originale.

Che cosa vi aspettate dalla nuova versione di Prime Video prodotta dai fratelli Russo? Ditecelo nei commenti.