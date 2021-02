Regé-Jean Page: i ruoli da riscoprire per chi ha amato l'affascinante Duca di Bridgerton

Regé-Jean Page è salito alla ribalta grazie al suo ruolo di Duca di Hastings nella serie Netflix di Shonda Rhimes Bridgerton. Ma l’attore, classe 1990, può essere avvistato anche in altre serie tv e film.

L’attore ha iniziato la sua carriera a teatro, tra il 2011 e il 2015 ha preso parte a tre produzioni teatrali a Londra. Sul piccolo schermo possiamo trovarlo in Casualty, Fresh Meat, Waterloo Road e Radici ma soprattutto in un’altra serie prodotta da Shonda Rhimes: For the people. Page ha interpretato Leonard Knox nelle due stagioni della serie drammatica ancora inedita in Italia.

Se volete aguzzare la vista potete vedere Page in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 in una breve scena a fianco di Hermione. Inoltre tra i suoi crediti cinematografici ci sono anche Macchine mortali del 2018 e Sylvie's Love del 2020.

Visto l’enorme successo ottenuto con Bridgerton, Page sembra essere in lizza per diventare il prossimo James Bond dopo l’addio di Daniel Craig. Inoltre è stata annunciata da poco la notizia che Page sarà nel prossimo film di Dungeons & Dragons di Jonathan Goldstein e John Francis.



Insomma, la sua carriera sembra in ascesa e in attesa di rivederlo nella seconda stagione di Bridgerton diteci nei commenti che cosa ne pensate di lui come possibile James Bond!