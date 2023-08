La regina Carlotta - Bridgerton: Perché Arsema Thomas voleva interpretare Lady Danbury?

Queen Charlotte è nella top 10 all time di Netflix. Lo spin-off della serie Bridgerton ha riscosso parecchio successo e la serie rientra tra le più popolari del 2023.

Queen Charlotte si svolge in due linee temporali e segue l'omonima regina, interpretata sia da Golda Rosheuvel (come in Bridgerton) che da India Amarteifio nei panni di una reale più giovane di 50 anni.

L’attrice Arsema Thomas ha recentemente svelato le motivazioni che l’hanno invogliata ad interpretare Lady Agatha Danbury all’interno della serie al WMagazine:

“Quello che [Shonda Rhimes] fa per la narrazione delle donne nere è qualcosa che non ho mai avuto la possibilità di esplorare. Molti dei personaggi che interpretavo non sembravano scritti per me, spesso litigavo con i registi su visioni e scelte. Sapevo che sarebbe stato fantastico fare parte di un progetto dove ci si può fidare della scrittrice/scrittore”.

Appare chiaro quindi che Shonda Rimes sia stata fondamentale nel percorso di Arsema Thomas.

In un’altra intervista con Harper's Bazaar, L’attrice ha raccontato che, quando ha fatto il provino per il ruolo, l’unica informazione che aveva era sul suo personaggio fosse l’appartenenza all'universo di Bridgerton. Solo quando i produttori le hanno chiesto di tornare per una lettura del copione, la Thomas ha capito l'identità del suo personaggio all’interno della serie. A quel punto, ha deciso di guardare tutta la serie Bridgerton e scoprire chi fosse Lady Danbury.

A voi è piaciuto lo spin-off della serie targata Netflix? Se sì, qui vi consigliamo 5 serie da vedere se vi è piaciuta La Regina Carlotta di Bridgerton.