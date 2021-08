La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy svela la sua scena preferita della serie Netflix

Intervistata da Deadline in vista della sua nomination agli Emmy Awards 2021, la cui cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 19 settembre, Anya Taylor-Joy ha rivelato il suo momento preferito/strong> della serie Netflix La regina degli scacchi, diventata in poco tempo un fenomeno planetario attraverso la piattaforma streaming.

"Oddio ce ne sono così tanti. Probabilmente mi è piaciuto molto il momento in cui si rende conto di aver vinto, quando si rende conto che ha appena fatto l'ultimo passo verso la cima della montagna e ora è lì, quel tipo di shock" ha spiegato l'attrice, che nei prossimi giorni potrebbe approdare al lido per l'anteprima di Last Night in Soho al Festival di Venezia 2021. "Quella sensazione improvvisa del tipo 'Oh mio Dio, ce l'ho fatta, sono abbastanza sicura di averlo fatto.' È stata una sensazione molto intensa."

Taylor-Joy ha poi aggiunto di essere rimasta colpita dagli sacchi rapidi: "Mi sono divertita tantissimo! È stato molto divertente, specialmente con Thomas [Brodie-Sangster] visto che siamo buoni amici. Avrei potuto farlo ancora e ancora per tutta la notte. Fortunatamente non dovevamo ed era solo un sogno."



Quali sono invece le scene della serie che vi hanno impresso maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione de La regina degli scacchi.