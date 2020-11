La Regina Degli Scacchi: ecco perché la serie Netflix non ha bisogno di una stagione 2

In un mondo in cui i sequel sono all'ordine del giorno e le serie si trascinano fino alla decima stagione, La Regina Degli Scacchi potrebbe dare scatto matto a tutti ritirandosi all'apice del successo. Un panorama auspicabile?

Probabilmente sì, considerando soprattutto il finale a cui siamo arrivati. Dopo un sofferto percorso attraverso la dipendenza da alcol e tranquillanti, Beth riesce a restare sobria e a partecipare alla finale del Torneo dei Campioni. Ciò che colpisce, oltre al match in sé, è la ritrovata fiducia in sé stessa e in chi le sta intorno, come è possibile notare dalla scena in cui i suoi ex rivali (Townes, Benny e Beltik) le offrono consigli su come battere Borgov. Per la prima volta riesce ad affrontare le sue paure senza influenze esterne, e nel finale la vediamo perdere il volo di ritorno per poter visitare un parco di Mosca in cui i giocatori di scacchi si divertono a darsi battaglia.

"Giochiamo", dichiara la protagonista prima dei titoli di coda. La sua storia si direbbe conclusa qui e il suo personaggio è alla fine è riuscito, attraverso un arco narrativo completo, a trovare il suo posto nel mondo. Riaprire i giochi sarebbe quindi pericoloso, soprattutto perché gli sceneggiatori dovrebbero inventarsi una trama da zero, essendo terminato in quel punto anche il libro omonimo da cui è tratta la serie.

Un'operazione sicuramente delicata, che potrebbe aprire il fianco a cali qualitativi e scelte forzate. Visto il successo della serie, è comunque probabile che Netflix decida di investire in una seconda stagione ragionata e ben costruita. Da che parte state? Scommettereste in una seconda stagione oppure siete soddisfatti così?

