La Regina deli Scacchi, Anya Taylor-Joy annuncia la seconda stagione e cancella il tweet!

Dalla conclusione de La Regina degli Scacchi in poi Netflix non ci ha più parlato dello show con Anya Taylor-Joy: la serie avrebbe in teoria esaurito il suo ciclo vitale, essendo basata sul romanzo di Walter Tevis che, come sappiamo, non ha prequel né sequel di alcun tipo. Perché, allora, stiamo qui a discuterne?

La colpa, se così vogliamo definirla, è proprio di Anya Taylor-Joy: mentre Netflix patteggia per le accuse di sessismo a La Regina degli Scacchi, infatti, la protagonista di The Northman e The Menu ci costringe a puntare nuovamente gli occhi sulla serie che ne ha definitivamente consacrato la carriera tramite un tweet immediatamente rimosso.

"La Regina degli Scacchi 2" si legge nel post pubblicato dall'attrice tramite il proprio profilo Twitter (che riporta chiaramente il titolo dello show in originale, The Queen's Gambit): un post apparso e scomparso con la velocità di un fulmine, ma che in molti hanno fatto in tempo a diffondere tramite screenshot vari.

Di cosa si è trattato? Qualche buontempone ha pensato bene di hackerare il profilo di Anya Taylor-Joy per illuderci o possiamo considerare davvero la cosa alla stregua di un indizio? Diteci nei commenti cosa ne pensate! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione de La Regina degli Scacchi.