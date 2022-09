Regina Elisabetta, è allarme dai medici per la sua salute: 'Abbiamo informato la famiglia'

Momenti di tensione a Buckingham Palace, con i medici di corte che attraverso un comunicato ufficiale hanno parlato di 'condizioni di salute preoccupanti' per la Regina Elisabetta.

Ora è allarme per il suo stato di salute: "In seguito ad un'ulteriore valutazione di questa mattina", riporta il comunicato di Buckingham Palace, "i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che lei rimanga sotto supervisione medica". Secondo quanto riferito, al momento la sovrana si trova nel castello di Balmoral, in Scozia, dove stava trascorrendo le vacanze estive.

I timori si erano già diffusi ieri sera, quando stando alle fonti Elisabetta ha dovuto rinunciare a una riunione virtuale indetta dal Consiglio Privato per consentire alla nuova premier, Liz Truss, di prestare giuramento come Primo Lord del Tesoro e agli altri ministri di essere nominati nel Consiglio. La decisione di posticipare la riunione è arrivata un po' a sorpresa, considerato che solo martedì Elisabetta aveva incontrato il dimissionario Boris Johnson e successivamente passato l’incarico alla Truss: alcuni avevano già iniziato a sospettare sul suo stato di salute proprio perché, per la prima volta nei suoi 70 anni di regno, la sovrana non aveva investito un nuovo premier a Buckingham Palace.

Tuttavia nelle foto emerse martedì la regina era apparsa sorridente, anche se accompagnata dall'ormai inseparabile bastone. La famiglia reale è stata allertata, anche se Kate Middleton è rimasta a Winsdor con i figli, mentre addirittura perfino Harry e Meghan in queste ore si sarebbero recati a Balmoral.

Vi terremo aggiornati.