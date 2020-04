La Regina Elisabetta parlerà ai cittadini dell'emergenza Coronavirus in video

Dopo l'annuncio che vedeva il Principe Carlo positivo al Coronavirus, il pensiero è andato subito a sua madre, Elisabetta II. La regina sembra essere in salute e ha voluto registrare un video da trasmettere ai cittadini inglesi, alle prese con la pandemia.

Il discorso andrà in onda domenica 5 aprile e tratterà dell'emergenza dovuta al virus, che ha fatto registrare più di 3600 decessi in Inghilterra, costringendo il governo a prendere, finalmente, delle misure di sicurezza. Un' orazione straordinaria dunque, dato che nella sua storia la regina si è rivolta alla cittadinanza soltanto altre quattro volte in situazioni particolari (come per la Guerra del Golfo e la morte di Diana), al di fuori del canonico discorso di Natale.

L'evento è stato anticipato da un breve messaggio diffuso il mese scorso, nel quale ha fatto sapere che la Gran Bretagna sta "entrando in un periodo di grande preoccupazione ed incertezza". Questa volta ha deciso di parlare in prima persona, come annunciato da Buckingham Palace: "Sua Maestà La Regina ha registrato una trasmissione speciale per il Regno Unito e per il Commonwealth, in realzione all'epidemia di Coronavirus".

Anche il Principe Carlo è apparso in video, e ha voluto rassicurare la popolazione circa il suo stato di salute.