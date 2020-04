La regina Elisabetta compie 94 anni: il suo compleanno in quarantena

La regina Elisabetta festeggia oggi 94 anni in una maniera del tutto insolita e alla quale la sovrana non è di certo abituata. In tempi di Coronavirus, Elisabetta non ha ritenuto opportuno festeggiare in grande stile il suo compleanno e ha deciso di trascorrere la giornata in silenzio nel castello di Windsor insieme al principe Filippo.

Non ci saranno i consueti colpi di cannone e non verrà issata la bandiera britannica negli uffici governativi. Quantomeno, nulla di tutto questo sarà obbligatorio. La regina Elisabetta e il principe Filippo stanno trascorrendo la quarantena nel castello di Windsor e di recente Filippo è tornato a parlare, ringraziando gli operatori socio sanitari per il loro lavoro.

Sul principe nelle ultime settimane si erano sparse triste voci sulla sua presunta morte ma i rumor sono stati in seguito smentiti.

Nel messaggio diffuso, Filippo si rivolge alla sanità britannica e ai servizi necessari al sostentamento della nazione in questo complicato periodo:"Voglio rendere omaggio al lavoro vitale e urgente svolto da molti per contrastare l'epidemia, nella professione medica e scientifica, nella ricerca e nelle istituzioni dell'università. A nome di chi è chiamato a restare a casa al sicuro, voglio ringraziare tutti i lavoratori dei servizi chiave che assicurano l'attività delle infrastrutture necessarie alla nostra vita".

Per la prima volta da 68 anni, cioè da quando Elisabetta è salita al trono, la regina rinuncia alla pratica dei colpi di cannone con proiettili a salve, rituale che viene utilizzato solitamente dai reali d'Inghilterra per celebrare eventi speciali. Ad inizio aprile il principe Carlo è apparso in un video, dopo essersi ripreso dal COVID-19. Nei giorni scorsi la regina Elisabetta ha parlato alla nazione, un evento piuttosto raro per la sovrana d'Inghilterra.