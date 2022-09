Regina Elisabetta II: la storia di quando snobbò Paul McCartney per guardare Twin Peaks

E' facile dimenticarsi che anche i re e le regine sono persone comuni, sotto i tanti strati della monarchia, ma una famosa storia sulla Regina Elisabetta II e la sua passione per Twin Peaks di David Lynch potrebbe aiutare a ricordarlo, strappando anche qualche sorriso.

Nei giorni successivi alla morte della regina Elisabetta, mentre il Regno Unito si prepara ai funerali che si terranno a Westminster il prossimo 19 settembre, sui social è tornata virale un vecchio aneddoto sull'acclamata serie televisiva, raccontato al NME dal compositore della colonna sonora Angelo Badalamenti nel 2011. Co-protagonista dell'aneddoto anche Paul McCartney, che all'epoca venne invitato a corte per suonare in occasione del compleanno della regina ... ma le cose non andarono come previsto.

"Quando Twin Peaks andava in onda in tutto il mondo, intendo all'epoca della sua prima run in tv, ebbi l'onore di andare a Londra per lavorare con Paul McCartney ad Abbey Road", dice Badalamenti nell'intervista che è riemersa in queste ore sui social, e che potete trovare in calce all'articolo). “E lui, Paul, una volta mi disse: 'Voglio raccontarti una storia'. In pratica mi spiegò che qualche giorno prima, prima di incontrarci, gli era stato chiesto di esibirsi per la regina per la sua festa di compleanno. E quando l'ha incontrata, ha iniziato a dirle: 'Sono onorato di essere qui stasera per voi, Vostra Maestà, e ho intenzione di suonare la miglior musica del mio catalogo' Ma la Regina gli dice: 'Mi dispiace, non posso restare, sono le otto meno cinque e devo andare a vedere Twin Peaks!'"

Ricordiamo che in queste ore la Regina Elisabetta è stata ricordata da Daniel Craig e Paddington, che hanno avuto modo di 'condividere lo schermo' con la monarca negli ultimi anni del suo regno.