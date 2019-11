La regina Elisabetta si sarebbe infuriata per la seconda stagione di The Crown

Mancano pochi giorni al ritorno su Netflix di The Crown, con la terza stagione della serie tv britannica di grande successo. Tuttavia in Inghilterra infiamma la polemica, visto che secondo quanto riporta Express.co.uk, la regina Elisabetta sarebbe infuriata per quanto visto nella seconda stagione dello show, scritto e creato da Peter Morgan.

The Crown racconta la storia dei reali britannici a partire dal matrimonio della regina Elisabetta II. La seconda stagione si è conclusa con la nascita del principe Edoardo, e la terza stagione - da domenica - racconterà il periodo tra il 1964 e il 1976.

Nonostante si basi su fatti reali, The Crown si prende naturalmente qualche licenza artistica e diverse trame vengono fortemente drammatizzate.



Secondo fonti reali, riportate dal giornale britannico, la regina è stata una fan della prima stagione dello show, che raccontava la sua ascesa al trono e la lotta iniziale del principe Filippo per adeguarsi al ruolo di prestigio occupato.

Addirittura furono il principe Edoardo e sua moglie Sophie Wessex, a persuadere la regina a guardare la serie.

Tuttavia pare che la seconda stagione, che racconta i difficili anni scolastici del principe Carlo al collegio Gordonstaun, l'abbiano irritata. Pare che la regina non sia rimasta soddisfatta della dura rappresentazione del consorte Filippo nel ruolo di padre, come rappresentato nella serie:"La regina è rimasta sconvolta dal modo in cui il principe Filippo è raffigurato, come un padre insensibile al benessere di suo figlio" ha riferito una fonte reale "Era particolarmente infastidita da una scena in cui Filippo non provava simpatia per Carlo, chiaramente turbato mentre rientrava a casa dalla Scozia". Nella terza stagione sarà Tobias Menzies il principe Filippo. La produzione, nel mese di marzo, si era scusata coi protagonisti per il polverone sui compensi che si è sollevato