La Regina Elisabetta è morta: l'annuncio ufficiale della Royal Family

Il Regno Unito si è fermato: la Regina Elisabetta è morta. La regnante, dallo scorso anno vedova dello storico consorte Filippo, si è spenta in queste ore all'età di 96 anni, dando concretezza all'apprensione di un Paese intero che già dal primo pomeriggio stava preparandosi al peggio, visto il pessimismo degli ultimi aggiornamenti.

Poche ore fa, infatti, era stata diffusa la notizia secondo cui i medici si sarebbero detti preoccupati per le condizioni di salute della regina, al punto da informare l'intera Royal Family: l'aggiornamento ha fatto immediatamente il giro del mondo, con la BBC pronta a interrompere ogni programmazione per dedicarsi interamente, con tanto di presentatori vestiti completamente a nero, agli aggiornamenti sulla salute di Elisabetta.

Le operazioni previste dall'ormai noto piano London Bridge is Down, compreso lo stop alla cerimonia del cambio della guardia a Buckingham Palace, hanno quindi preso il via mentre l'intera famiglia reale, compresi Harry e Meghan di ritorno dagli Stati Uniti, raggiungeva il capezzale della regina.

Le previsioni più pessimiste hanno quindi trovato conferma in questi minuti, con il comunicato ufficiale della Royal Family a dare la notizia della morte della Regina Elisabetta dopo ben 70 anni vissuti alla guida del Paese. I riflettori, ora, sono inevitabilmente tutti sul figlio Carlo e sui nipoti William ed Harry.