La Regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19

La Regina Elisabetta II è risultata positiva al Covid-19: la notizia arriva direttamente da una nota di Buckingham Palace. La sovrana britannica sta riscontrando "sintomi lievi, simili a un raffreddore" e continuerà ad adempiere a distanza ai suoi doveri meno gravosi.

La regina si trova nel castello di Windsor, dove sembra che varie persone siano risultate positive ai frequenti test. Elisabetta II è risultata positiva dopo un contatto con il figlio, il principe Carlo, che la scorsa settimana era risultato nuovamente positivo al virus, insieme alla moglie Camilla. La regina "continuerà ad essere sotto il controllo dei medici e seguirà le linee guida appropriate" afferma la nota di Buckingham Palace.

Il corrispondente della BBC Nicholas Witchell ha confermato che è "assolutamente certo" che la regina Elisabetta abbia effettuato il ciclo completo di vaccinazione, dopo aver ricevuto la prima dose a gennaio 2021.

Per la regina si tratta del primo contagio da Coronavirus, mentre il principe del Galles aveva già contratto il virus nella primavera del 2020. Nello stesso periodo era stato contagiato anche William, il duca di Cambridge.

Nei giorni scorsi, la Regina Elisabetta ha celebrato i 70 anni del suo regno: giunta all'età di 95 anni, ha approfittato della speciale occasione per comunicare alla nazione che quando Carlo diventerà re, Camilla potrà essere riconosciuta regina consorte.

L'annuncio di oggi fa seguito a una settimana abbastanza tumultuosa per la famiglia reale, anche a causa delle vicende giudiziarie del secondogenito Andrea: è stato recentemente annunciato, infatti che il duca di York ha deciso di trovare un accordo economico con Virginia Giuffré, nell'ambito del processo relativo al caso Epstein.

Nel frattempo, sembrano essere ripartite le riprese sul set di The Crown 5, la serie Netflix che vede protagonista proprio la famiglia reale britannica: dopo l'interruzione anticipata per la comparsa di alcuni casi di Covid, le nuove foto dal set di The Crown 5 mostrano Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana, riportando in scena alcune delle sue più note apparizioni pubbliche a fianco dell'ex-consorte, Carlo.