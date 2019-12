Regina King tornerebbe per Watchmen 2 e spera in determinate condizioni

Regina King, protagonista della serie TV Watchmen, ha dichiarato che gradirebbe tornare a rivestire i panni di Angela Abar, sottolineando anche che vorrebbe rivedere determinate caratteristiche all'interno dell'eventuale seconda stagione dello show di HBO.

Con l'episodio finale di Watchmen, intitolato See How The Fly, si è conclusa quella che per adesso è stata una prima stagione che non avrà altri sviluppi narrativi. Le dichiarazioni di Damon Lindelof su Watchmen, infatti, non hanno lasciato molte speranze per lo sviluppo di una seconda stagione, nonostante gli ottimi risultati d'ascolto fatti registrare nel corso delle ultime settimane.

Ma se l'autore non ha ancora dato risposte certe per il futuro, lo stesso non si può dire per l'interprete di Sorella Notte che durante un'intervista concessa a IGN ha dichiarato che tornerebbe volentieri per una seconda stagione, ma con la speranza di poter ricevere determinate garanzie artistiche.

"Farei senza dubbio una seconda stagione, ma vorrei che fosse intelligente e dal forte impatto emotivo così come lo è stata la prima. E si tratta di una richiesta molto alta. Perciò mi piacerebbe che fosse anche solo allo stesso livello di questa. Posso dire questo, che vorrei tornare di fronte a qualcosa di molto vicino alla prima stagione".

