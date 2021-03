La regina degli scacchi 2: ecco come potrebbe e dovrebbe continuare la storia

Tutti vorrebbero veder continuare La regina degli scacchi, miniserie che ha raggiunto vette di popolarità senza precedenti su Netflix, e che ha vinto giustamente anche due Golden Globes. Abbiamo già visto Anya Taylor-Joy cosa ne pensa di un'eventuale The Queen's Gambit 2, ma vi siete chiesti come potrebbe proseguire la trama?

Oggi vogliamo provare a vedere insieme quale sarebbe il futuro della splendida Beth Harmon in un'eventuale seconda stagione de La regina degli scacchi. Ovviamente, vi avvisiamo che faremo spoiler sulla miniserie, quindi se non l'avete ancora vista e avete intenzione di recuperarla, vi invitiamo a non procedere nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Nuove sfide

Nel finale del prodotto originale Netflix, abbiamo visto la giovane Beth (interpretata da Anya Taylor-Joy), riuscire a sconfiggere i suoi demoni, e con essi il campione russo Borgov (Marcin Dorociński) agli Open di Mosca, coronando il suo sogno di diventare la giocatrice numero uno al mondo. Essere i migliori, tuttavia, ti rende anche il bersaglio più facile, e ci aspettiamo che - nel caso la serie continuerà mai - uno degli snodi fondamentali potrebbe essere quello della nascita di nuove rivalità con giocatori abili e intenzionati a sconfiggerla, e magari un campionato mondiale potrebbe essere la giusta cornice per portare avanti la trama legata agli scacchi.

Una vita da rimettere insieme

Tuttavia, anche l'esistenza personale di Beth deve essere sistemata in qualche modo. Se è vero, infatti, che la ragazza ha rinunciato a tutte le sue dipendenze, sarà comunque lungo e complesso il momento di riabilitazione completa, soprattutto agli occhi di chi ha sempre creduto in lei. Affrontare meglio le relazioni con Harry Beltik (Harry Malling) e Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster) potrebbe permettere di approfondire ancora di più tutta la questione della psicologia del prodigio degli scacchi Elizabeth Harmon, che non sembra altrettanto brava a gestire i rapporti umani. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quali pillole assuma Beth Harmon nella serie Netflix La regina degli scacchi, vogliamo sapere la vostra: vorreste vedere una seconda stagione di The Queen's Gambit? Quale credete potrebbe essere nel caso la trama? Non esitate a commentare, vi leggeremo con piacere!