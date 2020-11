La Regina degli Scacchi 2: la nuova stagione si farà? Tutto ciò che sappiamo

Visto il successo ricevuto su Netflix, sono in molti a chiedersi se la partita de La Regina degli Scacchi possa dirsi conclusa con la prima stagione o se ci sia ancora qualche mossa da compiere.

Purtroppo non ci sono certezze al riguardo, dato che Netflix per il momento si limita ad incassare i complimenti degli abbonati senza sbilanciarsi sul futuro. Quello che sappiamo è che sin dal primo momento il progetto è stato annunciato come una miniserie. L'intento era evidentemente quello di concludere il tutto nell'arco di sei puntate. In corsa si è poi aggiunto un ulteriore episodio per permettere agli autori di trattare al meglio il materiale di partenza.

Proprio qui sta un altro potenziale indizio: The Queen's Gambit è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto nel 1983 da Walter Tevis. La serie riprende quindi le vicende del libro e più o meno arriva alla medesima conclusione. Non sarebbe di certo la prima volta che per questioni cinematografiche si crea un sequel del libro appositamente per poterlo riadattare in tv o al cinema, ma c'è da considerare che l'autore è scomparso negli anni '80. Gli sceneggiatori si ritroverebbero quindi a dover costruire il seguito da zero, con il difficile compito di rendere onore all'originale letterario. Una missione in cui in molti sono inciampati...

Per questo è difficile al momento pensare ad una stagione 2, ma non tutto è perduto visto che la serie è entrata subito nella Top 10 di Netflix. L'azienda si è dimostrata capace di attuare scelte coraggiose per i progetti in cui crede. Non è comunque detta l'ultima parola: cosa ne pensate? Vorreste vedere delle nuove puntate o è meglio restare fedeli al finale della prima stagione? Ditecelo nei commenti, e per saperne di più vi consigliamo la nostra recensione de La Regina Degli Scacchi.