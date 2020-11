La regina degli scacchi: 3 modi in cui potrebbe continuare

Chi avrebbe mai immaginato che uno spettacolo sugli scacchi sarebbe diventato una delle più grandi storie di successo di Netflix? Eppure è questo il caso de La regina degli scacchi, la miniserie di 7 episodi che è diventata la serie numero uno su Netflix dalla sua uscita il mese scorso.

L'adattamento del romanzo di Walter Tevis del 1983, che segue il fittizio prodigio degli scacchi Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), ha affascinato spettatori e critici, portando addirittura ad un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e un seguito di fan devoto che hanno iniziato ad appassionarsi al gioco degli scacchi.

Il successo di questa serie ha quindi naturalmente sollevato dubbi su una possibile seconda stagione soprattutto perché finora è nata come una miniserie teoricamente già conclusa. Finora nulla è confermato e, sulla carta, una seconda stagione sembrerebbe una mossa improbabile, considerando che la serie utilizza già tutto il materiale del romanzo di Tevis.

Sebbene non ci siano piani ufficiali per una seconda stagione, il cast e la troupe sono aperti alla possibilità di esplorare ulteriormente il viaggio di Beth. Lo stesso produttore William Horberg, parlando a Town & Country, ha affermato:

"Ci siamo divertiti molto a parlare di ciò che accadrà domani. L'ultima scena sembra una bella nota per concludere lo spettacolo, quindi non sono sicuro di voler andare avanti e mostrare altri dettagli".

Anche le star Anya Taylor-Joy e Harry Melling (che interpreta Harry Beltik) non escludono nulla. La prima ha dichiarato:

"Se ho imparato qualcosa dall'essere in questo settore, è mai dire mai. Io sicuramente tornerei se mi venisse chiesto".

Melling, invece, ha ironizzato sottolineando come storicamente siano successe cose ancora più strane di un'eventuale seconda stagione di La regina degli scacchi.

Ma qualora ci fosse una seconda stagione, cosa potrebbe mostrare? Vi abbiamo già parlato del finale di La regina degli scacchi e, senza spoilerare, possiamo dire che la protagonista decide di farsi una lunga passeggiata per Mosca per liberarsi dall'oppressione psicologica e fisica della sua vita. Una seconda stagione potrebbe mostrare proprio questo aspetto per capire se alla fine Beth decide di restare in Russia o di tornare negli Stati Uniti. Visto il grande apprezzamento ricevuto proprio dai cittadini russi di tutte le età, gli indizi che lei possa ricostruirsi una vita in terra russa sono molto alti.

Alla fine della prima stagione viene osservato anche un carattere diverso della protagonista che riacquista fiducia in se stessa divenendo capace anche di prendere decisioni importanti in autonomia come lo scontro con la federazione di scacchi che, secondo lei, voleva sfruttare la sua celebrità. Anche la scena finale in cui si osserva Beth giocare scacchi con un anziano russo presente in un parchetto, potrebbe rappresentare un piccolo indizio della volontà della protagonista di divenire un'insegnante di scacchi come lo era stato il signor Shaibel per lei.

Inoltre, i suoi problemi con alcol e tranquillanti potrebbero essere al centro di nuove vicende, soprattutto a causa della pressione nel dover mantenere un livello di gioco adatto ad un gran maestro. Quest'ultimo aspetto si collega anche alle problematiche psicologiche inerenti alla sua infanzia, alla morte della sua madre adottiva e alla sua ambigua sessualità. In tutto ciò potrebbe essere fondamentale l'aiuto ritrovato dalla sua amica Jolene. Quest'ultima è stata un grande aiuto per la protagonista nella fase iniziale e finale del racconto e insieme a lei entrano in gioco anche i nuovi colleghi e amici. Beth potrebbe trovare l'amore della sua vita che, insieme agli amici, potrebbe aiutarla a non farla cadere nuovamente nel baratro. Jolene, invece, potrebbe portarla a smettere di essere una fanatica giocatrice di scacchi dedicandosi a qualcosa di nuovo, magari inserendola nel suo team legale.

Insomma, forse una seconda stagione non la vedremo mai, ma le curiosità e le domande restano e resteranno. Sapevate che, nonostante la storia fittizia, La regina degli scacchi esiste davvero?