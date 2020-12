La regina degli scacchi: 3 motivi per cui è la serie TV del momento

Ci sono certe serie, come La regina degli scacchi che, sin dalla loro origine, sono destinate al successo: non è un caso che The Queen's Gambit abbia ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. La serie è riuscita a rapire tutti, e chiunque l'ha vista non ha potuto che riconoscerne l'incredibile qualità, ben al di sopra del prodotto "medio".

La storia di Beth Harmon ci ha stupito dall'inizio alla fine, e siamo rimasti incollati allo schermo fino al suo finale. Che, purtroppo, sarà definitivo, a meno di clamorosi ripensamenti; per questo motivo, e per non farvi dimenticare l'importanza e la bellezza di questo grande capolavoro targato Netflix, abbiamo dedicato alla serie molti FAQ e approfondimenti, come le migliori scene de La regina degli scacchi, o una nostra spiegazione sul finale di The Queen's Gambit. Vi abbiamo anche parlato degli attori del cast de La regina degli scacchi, e di come Anya Taylor-Joy sia già nostalgica del set di The Queen's Gambit. Oggi, tuttavia, vogliamo cercare di spiegare, criticamente, la ragione di un successo tale, per convincere magari chi di voi non ha guardato la serie, o per discuterne con chi ha già concluso la visione dello show.

Elencheremo quindi quelle che sono a nostro avviso le tre ragioni principali dietro a un successo così vasto come quello di The Queen's Gambit. Iniziamo.

Sicuramente, una serie non sarebbe altrettanto bella se il protagonista non fosse giusto per il suo ruolo, o se comunque si avesse un cast non all'altezza del prodotto. In questo senso, la miniserie Netflix è stata perfetta: Anya Taylor-Joy, la protagonista indiscussa, è finalmente arrivata dove tutti la vedevano da sempre, sin dai tempi in cui diventò la musa di Robert Eggers per The VVitch, ovvero a una maturità artistica e attoriale che l'ha portata a un'interpretazione ai limiti della perfezione. E il supporting cast non è da meno: su tutti, possiamo citare Harry Melling e Thomas Brodie-Sangster, arrivati anch'essi a un livello dal quale, speriamo, non scenderanno più.

È inutile girarci intorno. Amiamo le storie di formazione, e amiamo le ambientazioni storiche. Uno show così ben narrato, che nonostante non si soffermi mai troppo sul contesto sociale, politico e storiografico nel quale è immerso, riesce comunque a farci respirare le atmosfere, il fermento, la bellezza, i dubbi e le paure di un'America che entrava nel vivo della Guerra Fredda, ma che non voleva arrestare il suo imporsi come prima potenza mondiale. Il contesto è fondamentale, specialmente quando è dipinto così bene.

Infine, vogliamo parlare anche di com'è stata condotta la narrazione: la storia di Beth Harmon è quella di una donna forte, che si impone in un mondo prettamente maschile, e lo fa senza mai sfociare in tematiche banali, come potrebbero essere le relazioni sentimentali (alle quali, e questo lo riteniamo un gran merito, viene dedicata davvero poca attenzione) o il difficile dialogo tra la sfera maschile e quella femminile. Beth è un personaggio unico nel suo genere, perché ci parla a gran voce di tematiche importantissime come quelle del ruolo della donna, senza mai urlarle, ma sussurrandole e facendole entrare nella mente dello spettatore, senza che si senta invaso da eccessiva retorica. Ed è questo che rende il messaggio ancora più forte. In fondo, una serie è anche intrattenimento, e non ce lo dimenticheremo mai nel corso delle sette puntate dello show, senza però dimenticare che cosa questo intrattenimento significhi.

E ora invece è il vostro turno: vi è piaciuta La regina degli scacchi? Quali sono le ragioni del suo successo? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!