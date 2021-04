La Regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy immagina la stagione 2: 'Beth come David Bowie'

Dopo il successo di La Regina degli scacchi, sono in molti a sperare in una seconda stagione, anche se al momento non sono arrivati da Netflix annunci ufficiali al riguardo. Del resto, la serie tratta dal romanzo di Walter Tevis è stata concepita come un unicum, ma perché non continuare? Se lo chiede anche la protagonista, Anya Taylor-Joy.

Si sono fatte molte ipotesi su come potrebbe continuare La Regina degli Scacchi nella stagione 2, e anche Anya Taylor-Joy naturalmente ha le sue idee. Innanzitutto, ci ha tenuto a precisare di essere assolutamente disponibile a riprendere il ruolo di Beth.

"Sarebbe sciocco da parte mia dire: Non ci sarà mai una seconda stagione" ha raccontato l'attrice in una recente intervista con Elle. Su quello che le piacerebbe vedere nei prossimi, eventuali episodi di La Regina degli scacchi, l'attrice spera che il suo personaggio possa "iniziare a fare cose per il proprio divertimento."

Per esempio, ha continuato Anya Taylor-Joy, "Vorrei che Beth andasse a prendere Benny e passasse un po' di tempo con lui in Russia, solo loro due, facendo cose da intellettuali snob insieme. E spero che abbia una fase David Bowie."

In attesa di scoprire se sarà possibile vedere tutto ciò un giorno su Netflix, vi consigliamo gli altri lavori di Anya Taylor-Joy da recuperare se l'avete amata nel ruolo di Beth Harmon in La Regina degli scacchi.