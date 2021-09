La regina degli scacchi: Anya Taylor-Joy e Netflix insieme per un nuovo progetto!

Nel corso della serata degli Emmy Awards, La regina degli scacchi ha portato a casa il premio per la miglior miniserie e quello per la regia di una miniserie andato a Scott Frank, con i produttori dello show che hanno espresso l'intenzione di tornare a fare coppia con Anya Taylor-Joy e il team creativo per un nuovo progetto tutti insieme.

La serie ha anche portato a casa il numero maggiore di Emmy, 11 statuette, a pari merito con The Crown e i produttori non vedono l'ora di riunire le forze con tutto il team creativo dello show per un nuovo entusiasmante progetto. Una seconda stagione de La regina degli scacchi è quindi da escludere: "Pensiamo di aver raccontato la storia che volevamo raccontare, e sarei preoccupato - anzi mettiamola diversamente - sarei terrorizzato se decidessimo di raccontarne ancora, rovineremmo quello che abbiamo già raccontato", ha dichiarato il fresco vincitore dell'Emmy Scott Frank.

Il produttore esecutivo William Horberg ha quindi aggiunto: "Di sicuro continueremo a lavorare insieme", con Anya Taylor-Joy a fargli da eco: "Assolutamente". "E proveremo a scovare un'altra storia da raccontare con la stessa passione e questo straordinario team di artisti", ha concluso infine Horberg.

Il produttore esecutivo ha quindi aggiunto che nella loro squadra si sono da poco unite due voce particolarmente talentasse come quelle di Moses Ingram e Marielle Heller. Nel suo discorso di ringraziamento il produttore ha dichiarato: "La cosa più rara in questi giorni è scommettere su un materiale rischioso e fidarti dei tuoi registi", poi rivolgendosi a Taylor-Joy: "Hai portato gli scacchi ad essere di nuovo sexy, e hai ispirato un'intera nuova generazione di ragazze e giovani donne a capire che il patriarcato non ha difese contro le nostre regine".

Poco prima degli Emmy, La regina degli scacchi ha dovuto subire una causa legale, inoltre La regina degli scacchi diventerà un musical a teatro.