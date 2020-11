La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy sulla seconda stagione: 'Mai dire mai'

Il grande successo de La Regina degli Scacchi ha portato i numerosi fan a chiedere a gran voce una seconda stagione. Per adesso Netflix ha sempre negato di voler continuare la storia della protagonista, mentre Anya Taylor-Joy ha detto di essere molto interessata.

L'interprete di Beth Harmon è stata intervistata dalla testata online "Town & Country", rispondendo alle varie domande dei giornalisti e in particolare su una eventuale seconda stagione. Ecco il suo commento: "Se ho imparato qualcosa lavorando in questo settore è mai dire mai. Adoro questo personaggio e se me lo chiedessero vorrei di nuovo interpretarla, ma credo che abbiamo concluso la sua vicenda in un momento perfetto. Credo che il resto della sua vita sarà avventuroso come quello che abbiamo visto, considerando il suo obiettivo di vivere in pace con se stessa, credo che finisca nel migliore dei modi".

Anche il collega Harry Melling, volto di Harry Beltik, ha detto la sua a riguardo: "Sarebbe molto interessante vedere La Regina degli Scacchi parte due, no? La serie finisce come il libro, non so se ci saranno altre storie, ma sono successo cose ancora più strane". Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni, nel frattempo ecco una intervista a Magnus Carlsen su La Regina degli Scacchi.