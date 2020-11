La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy sicura: 'Non sono abbastanza bella per il cinema'

Anya Taylor-Joy è senza ombra di dubbio l'attrice del momento: forte di una carriera cinematografica in continua ascesa dai tempi di The Witch e di un successo planetario come La Regina degli Scacchi, la giovanissima star sembra ormai poter avere il mondo del cinema ai suoi piedi.

Non la pensa così, però, la diretta interessata: nel corso di un'intervista rilasciata al The Sun Anya Taylor-Joy ha infatti parlato a cuore aperto delle proprie insicurezze relative in particolar modo al suo aspetto fisico, definendosi non abbastanza bella per essere una star del cinema.

"Non mi sono mai vista e mai mi vedrò bella. Non penso di essere bella abbastanza per essere nei film. So che suona patetico, il mio ragazzo mi ha avvertita, dice che la gente penserà che io sia una str**za a dire queste cose, ma la verità è che penso di avere un aspetto strano. Non andrò mai al cinema a guardare un mio film, lo guarderò sempre prima. La bellezza di vivere nella tua pelle è proprio il non essere costretta a guardarti in faccia" sono state le parole della star di The New Mutants.

Un parere che, ne siamo sicuri, troverà in disaccordo gran parte dei suoi fan. Sulle sue doti attoriali, comunque, al momento sembrano non esserci dubbi: anche un intenditore come Stephen King ha adorato La Regina degli Scacchi, consigliandola a tutti su Twitter; a tal proposito, ecco in che modo potrebbe proseguire La Regina degli Scacchi secondo noi.