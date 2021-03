La Regina degli scacchi arriva a teatro: la serie Netflix diventerà un musical

Una delle serie tv rivelazione degli ultimi mesi è senza dubbio La Regina degli scacchi, tanto che si pensa a come potrebbe continuare la storia in una eventuale stagione 2, anche se l'arco narrativo di Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) sembrerebbe concluso. Non lo è, invece, il percorso del libro di Walter Tevis, da cui è tratta la serie Netflix.

Per il romanzo (titolo originale The Queen's Gambit, il nome di una mossa nel gioco degli scacchi) è in vista infatti un nuovo adattamento, dopo quello televisivo: diventerà un musical teatrale.

Nella giornata di lunedì è stato annunciato che la società di produzione Level Forward ha acquisito i diritti teatrali per il libro, con l'intenzione di trasformarlo appunto in un musical.

"È un privilegio per Level Forward guidare l'incarico di portare La Regina degli scacchi sul palco attraverso l'amato e duraturo mestiere del teatro musicale" hanno dichiarato Adrienne Becker, CEO di Level Forward, e la produttrice Julia Dunetz. "Il pubblico ha già apprezzato e condiviso la storia, raccontata da un punto di vista diverso e coraggioso, dell'amicizia e della forza d'animo delle donne ispiratrici che danno energia e sostengono il viaggio verso il trionfo finale di Beth Harmon. Questa storia è come un canto delle sirene per le nostre lotte contemporanee per l'equità di genere e razziale, e non vediamo l'ora di portare avanti il ​​progetto."

Non sono stati fatti nomi su chi scriverà e dirigerà il progetto, né sulla protagonista e il resto del cast. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di La Regina degli Scacchi.