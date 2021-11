La Regina degli scacchi, in arrivo il gioco da tavolo dedicato alla serie

Un anno fa La Regina degli Scacchi aveva conquistato il cuore degli abbonati Netflix, ora la serie con Anya Taylor-Joy nei panni del prodigio degli scacchi Beth Harmon avrà un gioco da tavolo dedicato che non potrà mancare nella collezione dei fan.

La serie ha ottenuto ampi consensi, leggete la nostra recensione de La Regina di Scacchi, e ha anche portato a una grande rinascita della popolarità del gioco degli scacchi. Secondo alcuni rapporti, le vendite di set di scacchi sono aumentate di oltre il 1.000% grazie allo show Netflix, e molti giocatori di scacchi professionisti hanno affermato che la serie cattura accuratamente la sensazione dei giocatori.



Asmodee ha annunciato un nuovo gioco da tavolo ispirato a La Regina degli Scacchi, ma ovviamente non si tratta degli scacchi. The Queen's Gambit: The Board Game è un nuovo gioco da tavolo in cui i giocatori dovranno programmare tutte le loro mosse e anticipare quelle degli avversari. Ogni giocatore ha una pedina che muove sul tabellone, cercando di catturare i pezzi degli scacchi. La chiave del gioco consiste nel pianificare con cura le proprie mosse con tre turni di anticipo disponendo le carte, il che significa che i giocatori dovranno prevedere le mosse dell'avversario e poi contrastarle di conseguenza. Il giocatore con il maggior numero di pezzi degli scacchi alla fine del gioco vince. The Queen's Gambit: The Board Game può essere giocato con 2-4 giocatori e ha un prezzo al dettaglio di $ 29,99.

Il grande successo ha portato i fan a chiedere a gran voce una seconda stagione de La Regina degli Scacchi: "Forse", ha detto Taylor-Joy al riguardo. "Per non deludere nessuno, non ci abbiamo mai pensato. È stata una transizione, abbiamo visto la serie crescere e l’abbiamo lasciata in un buon posto. Quindi siamo rimasti sinceramente sorpresi quando le persone hanno iniziato a chiedere, 'Dov'è la stagione 2?’ Detto questo, adoro l'intero team e coglierei al volo l'opportunità di lavorare di nuovo con loro", ha aggiunto l'attrice che ha vinto un Golden Globe come Migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione per La regina degli scacchi.