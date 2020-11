La regina degli scacchi, è boom di vendite di scacchiere e guide negli Stati Uniti

Rivelatasi come la miniserie più vista di sempre su Netflix con oltre 62 milioni di famiglie che hanno scelto di visionarla nei suoi primi 28 giorni di vita, La regina degli scacchi ha dato il via ad un vero e proprio boom di interesse nei confronti del gioco di strategia per eccellenza.

Stando ad una ricerca firmata da NPD Group (via Variety), infatti, nelle tre settimane che hanno seguito il debutto dello show le vendite delle scacchiere negli Stati Uniti sono aumentate dell'87%, mentre quelle dei libri sugli scacchi hanno visto un incremento del 603%.

"L'idea che una serie televisiva in streaming possa avere un impatto sulle vendite di prodotti non è nuova, ma siamo finalmente in grado di visualizzarla attraverso i dati" ha spiegato Juli Lennett, consulente del settore dei giocattoli per NPD Group. "Le vendite di libri e set di scacchi, che sono rimaste invariate o in calo per anni, sono aumentate notevolmente man mano che la nuova serie ha guadagnato spettatori."

Tra i libri che hanno aumentato maggiormente le vendite segnaliamo "Bobby Fischer insegna gli scacchi" di Bobby Fischer, "I fondamenti degli scacchi" di Jose Capablance, "Chess for Kids" di Michael Basman e "The Complete Book of Chess Strategy: Grandmaster Techniques from A to Z" di Jeremy Silman.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione de La regina degli scacchi.