La Regina degli scacchi: Carlos Rafael Rivera sulle sfide della colonna sonora della serie

Dopo aver scoperto qualcosa in più sulla carriera della protagonista de La Regina degli scacchi, ecco una intervista a Carlos Rafael Rivera, autore della colonna sonora che accompagna le vicende di Beth Harmon.

Il compositore, vincitore di un Emmy, ha risposto alle domande dei giornalisti di ComicBook.com e in particolare riguardo le possibili difficoltà nel creare un accompagnamento musicale adatto ai diversi periodi storici in cui è ambientata la serie. Ecco la sua risposta: "È un'ottima domanda, all'inizio mi sono approcciato a questo lavoro allo stesso modo del regista Scott Frank, considerandolo come un film. È semplicemente una storia unica divisa ad episodi. Essendo ispirato ad un libro, una serie da sette puntate è il modo migliore per raccontare la sua storia, impari a conoscere bene i personaggi, è riuscito addirittura ad ampliare le vicende di Beth rispetto al libro. La storia di Beth inizia da sola, c'è del dolore, del senso di abbandono e la solitudine in un orfanotrofio con i colori spenti. A livello musicale ho voluto iniziare con due strumenti come il piano e il violoncello".

Continua poi: "Ma quando vediamo cosa immagina lei, è tutto più in grande, per questo inserisco l'orchestra. Ogni volta che pensa alle sue mosse guardando il soffitto, l'orchestra ci fa capire i sogni che cerca di raggiungere". Se non l'avete ancora letta, vi lasciamo con la nostra recensione de La Regina degli scacchi.