La regina degli scacchi: come potrebbe continuare la storia in una Stagione 2

La miniserie TV de La regina degli scacchi è stato uno degli show più belli del 2020. In molti vorrebbero assistere a nuove avventure del prodigio degli scacchi Beth Harmon; tuttavia, sembra che la questione sia fuori discussione, al momento. Tuttavia, sognare non costa niente, e tutti i fan hanno già immaginato come potrebbe proseguire la storia.

Abbiamo visto insieme quali pillole assuma Beth Harmon ne La regina degli scacchi, ma oggi vogliamo proprio vedere nello specifico che cosa potrebbe riguardare la trama di un'eventuale (difficile) seconda stagione di The Queen's Gambit. Vi avvisiamo che, anche se in maniera indiretta, potremmo spoilerarvi il finale de La regina degli scacchi. Se quindi non avete visto ancora la miniserie e voleste farlo, vi invitiamo a non procedere oltre nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Il futuro di Beth

È al tempo stesso facile e molto difficile immaginare quale sarebbe il futuro del personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy. Da un lato, il fatto che la miniserie abbia già adattato tutto il materiale scritto da Walter Tevis nel romanzo di The Queen's Gambit che ha ispirato lo show, lascia possibile spaziare ed esplorare diversi aspetti riguardo alla storia senza stravolgere il libro. D'altra parte, è sempre un'operazione complessa quella di andare a inventare qualcosa che non risulti né troppo esagerato, né tantomeno noioso, se si tratta della storia di una ragazza che, alla fine, ha già ottenuto tutto ciò che desiderava.

Certo, per una vita "professionale" giunta al suo apice dopo la sconfitta di Borgov, ci sarebbe anche un'esistenza personale da sistemare, o quantomeno da riassestare. Se è vero che Beth ha rinunciato alle sue dipendenze, ancora molti punti interrogativi rimangono sul suo cammino nel tentativo di diventare un essere umano migliore. Sicuramente, questo miglioramento potrebbe passare anche da una sistemazione della sua situazione sentimentale, tra il rapporto con Harry Beltik (Harry Melling) e quello con Benny Watts (Thomas Brodie-Sangster). Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul film dal titolo La regina degli scacchi che tuttavia non c'entra niente con la serie TV Netflix, vogliamo sapere la vostra: vorreste vedere una seconda stagione de La regina degli scacchi su Netflix? Come potrebbe andare avanti la trama?