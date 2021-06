La Regina degli Scacchi, il compositore rivela i segreti della colonna sonora

La Regina degli Scacchi è stata una delle più grandi rivelazioni di Netflix dello scorso autunno, in una recente intervista il compositore Carlos Rafael Rivera ha rivelato quali sono state le sfide affrontate per realizzare la colonna sonora della mini-serie con protagonista Anya Taylor-Joy.

Gli scacchi sono un gioco di intensa concentrazione fatto di sguardi penetranti tra i giocatori, con il silenzio rotto solo dal ticchettio del timer. Per il compositore Carlos Rafael Rivera questa sfida era quasi impossibile da trasformare in musica, quindi ha optato per un approccio molto diverso: invece di focalizzarsi sulla partita, il compositore si è focalizzato sul giocatore.



Anya Taylor-Joy ha interpretato Beth Harmon e il suo incredibile lavoro con il personaggio le ha permesso di vincere un Golden Globe come Migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione.



L’obiettivo di Beth nello show era quello di battere tutti i suoi avversari, dai primi tornei nazionali fino ai Grandi Maestri russi a Mosca, mentre cercava di superare traumi infantili e problemi di dipendenza da alcol.



Con la musica spostata dal gioco al giocatore, Rafael Rivera ha centrato la sua colonna sonora sullo stato emotivo della protagonista. Quando è cresciuta come persona sullo schermo, la musica è cresciuta insieme a lei.



“Una delle cose più importanti che ho capito mentre lo stavamo facendo è che l'intera storia è raccontata dal punto di vista di Beth. Vediamo solo ciò che vede lei, e ciò che genera è un personaggio molto complesso. Avere un tema per lei sembrava molto vincolante in un certo senso, l'idea era di creare musica che l'avrebbe supportata. C’era un tema musicale per la sua dipendenza, per quando vince, o se ha in mente qualcosa, se si sente cool, o se fa una mossa davvero interessante nel gioco. Ho cercato di utilizzare piccoli motivi che aiutassero a generare materiale per poter vestire la storia il più possibile” ha detto Rafael Rivera a Deadline.



Parlando di ciò che il creatore della serie Scott Frank si aspettava dalla musica, il compositore ha detto:



“Inizialmente voleva avere una colonna sonora completamente basata sul pianoforte per la serie. Voleva davvero una cosa molto audace e distante, che avrebbe aiutato a raccontare l'intera storia. Quando eravamo nel primo episodio, sembrava che fosse giusto, perché la sua realtà era molto semplice. La sua realtà era molto triste, ed era il prodotto delle scelte fatte per lei quando aveva otto anni, quindi il pianoforte sembrava adatto al luogo: l'orfanotrofio e la triste situazione in cui si trovava” ha spiegato Rafael Rivera.



Tuttavia sappiamo che la vita di Beth è cambiata molto dai tempi dell'orfanotrofio:



"Una volta che è stata adottata e siamo entrati nel secondo episodio, il suo mondo è cresciuto e sembrava che il pianoforte non stesse facendo il lavoro che doveva fare. Sembrava che avesse bisogno di aiuto, quindi abbiamo iniziato ad aggiungere la strumentazione lentamente, ma inesorabilmente. Una cosa che cercavo di fare era che, mentre era nell'orfanotrofio, la sua realtà era basata sul pianoforte, ma quando andava a letto e giocava nella sua mente, quella musica era sempre completamente orchestrale. Ho iniziato a pensare: "Beh, e se avessimo sette episodi in cui la strumentazione continua a crescere costantemente fino a diventare completamente orchestrale quando lei è completamente matura?" Quindi, la cosa che vedeva sul soffitto, da bambina, diventa la realtà che sperava, e quindi il pianoforte fa parte del colore, ma non più il colore principale" ha concluso.



Parlando di musica, La regina degli scacchi diventerà un musical teatrale da non perdere! Leggete anche la nostra recensione di La regina degli Scacchi e fateci sapere nei commenti se la colonna sonora della serie vi è piaciuta!