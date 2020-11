La Regina degli scacchi, l'elogio di Jamie Lee Curtis: 'Rappresenta bene la dipendenza'

Una delle serie più gettonate nelle ultime settimane su Netflix è La Regina degli scacchi, che spopola anche su Rotten Tomatoes, dove ha raccolto un punteggio del 100% da parte della critica e del 97% da parte del pubblico. Protagonista è Anya Taylor-Joy, che interpreta la giovane Beth, un'orfana che scopre il suo talento per gli scacchi.

The Queen's Gambit (questo il titolo originale di La Regina degli scacchi, che prende il nome da una mossa d'apertura del gioco), però, racconta anche il tema delle dipendenze, ed è proprio questo l'aspetto che ha colpito di più Jamie Lee Curtis. L'attrice del franchise Halloween ha condiviso infatti un post su Instagram, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, in cui racconta di aver molto gradito il modo in cui La Regina degli scacchi tratta questo argomento, che la tocca in prima persona.

"Come personaggio pubblico e e tossicodipendente e alcolista in via di guarigione, trovo che gli aspetti deleteri dell'alcolismo e della tossicodipendenza vengano drammaticamente esplorati con brutale onestà in questa meravigliosa miniserie. Come tutti sappiamo, la droga e l'alcol sembrano molto affascinanti nei film e in tv e una miriade di spot ci dice quanto sia felice la gente. Naturalmente, è solo pubblicità. Questa è la realtà. Ben fatto."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di La Regina degli scacchi, adattamento di un libro di Walter Tevis al quale era interessato anche Heath Ledger.