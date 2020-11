La Regina degli Scacchi esiste davvero! Ecco di chi si tratta

Si molto parlato nell'ultimo periodo de La Regina degli Scacchi, la serie Netflix incentrata sul personaggio di Beth, una ragazza cresciuta in un orfanotrofio che ha un incredibile talento per il gioco di strategia ma, al contempo ha un terribile dipendenza da alcol e psicofarmaci.

In parte questa storia somiglia molto a quella di Anna Rudolf, commentatrice tv ungherese che ha iniziato a giocare a scacchi a quattro anni e che è poi diventata nel corse del tempo una dei più grandi nomi in questo campo.

Ha un palmarès di tutto rispetto, ha rappresentato l'Ungheria in due Olimpiadi di scacchi ed è stata tre volte campione nazionale femminile ed ha anche partecipato al Campionato Europeo a Squadre successivamente. É inoltre Maestro Internazionale e Grande Maestro Femminile. Anna Rudolf tra l'altro è riuscita ad acquisire notevole notorietà anche grazie ad un suo canale su Twitch e alla sua presenza massiccia sui social media. Più recentemente "Miss Strategy" ha anche prodotto una nuova serie su Chessable intitolata Anna's Anatomy of the Attack.

Intanto in molti sono curiosi di scoprire se La Regina degli Scacchi avrà una seconda stagione. Per ulteriori approfondimenti su questa serie Netflix, date uno sguardo alla nostra recensione de La Regina degli Scacchi.