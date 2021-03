La regina degli scacchi: esiste un film italiano del 2002, ma non è ciò che pensate

Il 2020 sarà un anno da ricordare per Anya Taylor-Joy. La splendida attrice ha avuto la possibilità di interpretare un ruolo che, senza dubbio, ha rappresentato la svolta nella sua carriera, ovvero la geniale Beth Harmon ne La regina degli scacchi, che è stato uno dei più grandi successi di Netflix della scorsa stagione televisiva.

Inoltre, sia Anya Taylor-Joy che la miniserie La regina degli scacchi hanno ottenuto un ambito Golden Globe, concludendo una cavalcata dal sapore epico, per un prodotto che di certo non si presentava sotto le luci della ribalta, almeno inizialmente.

La regina degli scacchi ha portato sotto i riflettori l'omonimo romanzo-capolavoro di Walter Tevis uscito nel 1983, che prima della pubblicazione dello show Netflix in Italia non era particolarmente conosciuto. Eppure, sapevate che esiste un film proprio nostrano dal titolo La regina degli scacchi? Prima di fiondarvi alla sua ricerca per recuperarlo, se siete fan della serie incentrata sulle vicende di Beth Harmon, vi invitiamo a procedere nella lettura, perché non è esattamente quello che pensate.

Vaghe ispirazioni?

La regina degli scacchi è un film del 2002 diretto da Claudia Florio, una regista non molto conosciuta, e con pochi titoli all'attivo, ma sicuramente di talento. Protagonista della storia della pellicola è Maria Adele (interpretata dalla famosa Barbora Bobuľová), una ragazza diciassettenne ossessionata dagli scacchi e che vive con il padre, dopo la scomparsa della madre.

Tramite una lettera, la ragazza scopre di essere stata adottata, e insieme a Emilio (Ettore Bassi), un giornalista de Il Resto del Carlino, cercherà di fare luce sull'identità dei suoi veri genitori. In realtà, il giornalista sta portando avanti un'altra inchiesta, che avrà dei risvolti sconcertanti.

Basato su una storia vera, come esplicitato dai titoli d'apertura, ma alla quale sono stati cambiati nomi e ambientazioni, è comunque difficile non vedere diverse somiglianze con l'opera di Tevis. Sia la Beth che tanto amiamo e conosciamo, sia Maria Adele, sono due ragazze che cercano di farsi strada in un mondo come quello degli scacchi, che veniva ritenuto ancora come prettamente maschile. Inoltre, anche la protagonista del lungometraggio italiano è un vero prodigio degli scacchi, e anche se il tema della dipendenza non è presente, è chiaro che il rapporto con il gioco diventi - per altri motivi - piuttosto malato e distorto. Insomma, il film non sarà ricordato come uno dei più grandi capolavori del cinema italiano, ma se la trama può appassionarvi, potrebbe fare al caso vostro.

In chiusura, vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quali pillole assuma Beth Harmon nella serie Tv Netflix de La regina degli scacchi.