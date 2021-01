La Regina degli Scacchi: ecco l'hotel ispirato alla serie Netflix

Non si può negare che La Regina degli Scacchi, la miniserie Netflix che ha debuttato lo scorso ottobre, sia rapidamente diventata un eccezionale successo. Il merito è innegabilmente anche della protagonista, la bella Anya Taylor-Joy che ha saputo incarnare alla perfezione il ruolo della spietata giocatrice Ben Harmon.

Ma al di là delle doti dei singoli attori, La Regina degli Scacchi è stata in grado di suscitare nei telespettatori la nostalgia per un'epoca magica come quella degli anni '50 e '60. Dalla moda sontuosa all'arredamento colorato, non c'è da meravigliarsi che la serie in sette episodi abbia incollato tutti alla televisione. E ora, i fan possono sentirsi come se fossero davvero parte della serie.

Il 21c Museum Hotel di Lexington ha progettato una delle sue stanze ispirandosi proprio a La Regina degli Scacchi. La camera vanta carta da parati, lenzuola e altro dai colori vivaci tipici degli anni in cui è ambientata la serie Netflix. Inoltre, la stanza è decorata con oggetti d'antiquariato della metà del secolo, un carrello da bar rifornito e, naturalmente, un set di scacchi vintage.

Secondo la rivista Architectural Digest, gli ospiti troveranno libri rari, insieme a un itinerario dei luoghi da visitare nella città che sono stati visti anche nello show. Insomma, se avete amato La Regina degli Scacchi, questo è il posto perfetto in cui soggiornare.

Se volete, date uno sguardo alla nostra recensione de La Regina degli Scacchi.