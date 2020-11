La regina degli scacchi: tutti gli indizi per una possibile Stagione 2

Come avete potuto leggere nella nostra recensione de La regina degli scacchi, la serie TV di Netflix ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico, tanto che gli appassionati sono divisi, tra chi spera in una seconda stagione e chi invece pensa che le vicende della protagonista siano concluse perfettamente così.

Nel libro scritto da Walter Tevis nel 1983 e base per la trama della serie, Beth riesce finalmente a diventare Gran Maestro degli scacchi, sconfiggendo proprio a Mosca il suo rivale Vasily Borgov. Ritornata negli Stati Uniti, decide di non accogliere subito l'invito del Presidente e preferisce invece fermarsi a giocare a scacchi con delle persone per strada. Gli indizi per una eventuale seconda stagione non sono molti, in quanto le vicende dello show trovano una conclusione alla fine delle sette puntate, comunque proprio il finale introduce alcune questioni che potrebbero essere ancora approfondite.

Prima di tutto dopo la sua vittoria troviamo la protagonista con un carattere diverso, capace di decidere per sé stessa, questo potrebbe portarla a scontrarsi con la federazione di scacchi, di sicuro interessata a sfruttare la sua celebrità. Inoltre, i suoi problemi con alcol e tranquillanti potrebbero essere al centro di nuove vicende, soprattutto a causa della pressione nel dover mantenere un livello di gioco adatto ad un gran maestro.

Come dicevamo, non tutti vorrebbero vedere una continuazione delle vicende del personaggio interpretato da Anya Taylor-Joy, ecco infatti i motivi per volere una sola stagione de La regina degli scacchi.