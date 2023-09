La Regina degli Scacchi, inutile sognare: la seconda stagione non si farà

Negli ultimi mesi non sono mancati i rumor su una possibile Stagione 2 de La regina degli scacchi, ma fino ad ora nessun passo in quella direzione è stato mai fatto, né da parte degli autori né dai suoi protagonisti. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento che mette fine alle speranze di tutti coloro che avevano amato la serie.

La serie è stata un successo sia per i fan che per la critica e ancora oggi sono molti quelli che sperano in una seconda stagione della serie. Sfortunatamente, il regista e produttore esecutivo Scott Frank ha dato un aggiornamento che deluderà non poche persone per quanto riguarda la storia del prodigio degli scacchi Beth Harmon: una seconda stagione non è prevista. Parlando ai microfoni di Deadline, Frank ha dichiarato che hanno già raccontato la storia che volevano raccontare.

Tra l'altro Netflix ha dovuto affrontare accuse di sessismo per La regina degli scacchi.

"Sento che abbiamo raccontato la storia che volevamo raccontare, e mi preoccupo - anzi, lasciatemelo dire diversamente - sono terrorizzato dal fatto che se provassimo a raccontare di più, rovineremmo quello che abbiamo già detto", ha detto Frank.

"Sicuramente continueremo a lavorare insieme", ha aggiunto il produttore esecutivo William Horberg. "E cercheremo di trovare un'altra storia da raccontare con la stessa passione e lo stesso team di artisti straordinari".

Questa smentita definitiva verso una seconda stagione della serie deluderà tutti, soprattutto perché Anya Taylor-Joy era sembrata in precedenza più aperta all'idea di un suo ritorno. Nel 2021, alla domanda su un possibile continuo, l'attrice aveva risposto "forse", anche se in quell'occasione aveva fatto notare che non ci avevano mai pensato.

"Forse", ha detto Taylor-Joy. "Non per deludere qualcuno, ma non ci abbiamo mai pensato. È sempre stato un passaggio da alberello ad albero. La vedi crescere, la lasci in un bel posto. Quindi, siamo rimasti sinceramente sorpresi quando la gente ha chiesto: 'Dov'è la seconda stagione?'. Detto questo, adoro l'intera squadra che l'ha realizzata e coglierei al volo l'occasione di lavorare di nuovo con loro".

"Una delle cose che preferisco di lei è che, essendo stata cresciuta in un modo interessante, non ha mai visto il suo genere come qualcosa che le dicesse cosa poteva o non poteva volere. Mi è piaciuto molto interpretare questo aspetto, soprattutto nel contesto degli anni '60", ha detto Taylor-Joy del suo personaggio.

"Quindi, credo che più che interpretare una donna forte, mi senta molto onorata di aver interpretato una persona così interessante e complessa. E ne sono molto orgogliosa".