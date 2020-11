La regina degli scacchi: La serie Netflix fa il pieno su Rotten Tomatoes ecco il punteggio

Dopo aver scoperto qualche dettaglio in più sul romanzo da cui è tratta La regina degli scacchi, vi segnaliamo il punteggio ottenuto dallo show di Netflix su Rotten Tomatoes, che conferma l'ottima qualità della produzione.

Come sapete il sito aggregatore di recensioni assegna ad ogni titolo una percentuale, che rappresenta il numero di positive sul totale. La serie con protagonista l'attrice Anya Taylor-Joy ha quindi ottenuto l'ambito punteggio di 100% di recensioni positive tra le quarantaquattro scritte dai critici di tutto il mondo. Si tratta di un risultato importante per lo show, la cui prima stagione è composta da sette episodi che ci raccontano la vita di Beth Harmon, bambina cresciuta in un orfanotrofio negli anni '50 e che scopre presto di essere un prodigio negli scacchi. Seguiremo quindi la sua crescita e la sua carriera nel circuito internazionale degli scacchi, mentre vedremo anche le difficoltà di Beth nel corso della sua vita quotidiana.

Per concludere la notizia vi segnaliamo la nostra recensione de La regina degli scacchi, invece se cercate altre curiosità sulla serie Netflix, ecco una interessante intervista al cast dello show, nella quale gli attori Harry Melling e Thomas Brodie-Sangster discutono di come hanno preparato le scene incentrate sulle partite di scacchi.