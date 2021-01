La Regina degli Scacchi: nessuna notizia da Netflix, niente seconda stagione?

La regina degli scacchi è una serie Netflix creata da Scott Frank e Allan Scott con protagonista Anya Taylor-Joy. La prima stagione della serie è divenuta una tra le serie più amate della piattaforma, ma si farà mai una seconda stagione? Netflix, al riguardo, tace.

La regina degli scacchi è, attualmente, una miniserie drammatica ispirata al romanzo di Walter Tevis. Segue la storia della giovane orfana Beth Harmon che si rivela essere casualmente un vero prodigio degli scacchi. Tra difficoltà, dipendenze da alcol e psicofarmaci, la serie racconta della scalata verso il successo e verso il titolo di Grande Maestro degli scacchi.

La miniserie è autoconclusiva con un finale non aperto e che non lascia agli spettatori delle domande se non qualche curiosità sul futuro di Beth. Il finale de La regina degli scacchi è soddisfacente ed emozionante, ma gli spettatori vorrebbero assolutamente una seconda stagione per ritornare a osservare la storia della fittizia Beth Harmon e di tutti i suoi comprimari come ad esempio la migliore amica della protagonista Jolene.

È già successo in passato che una serie nata per essere composta da una sola stagione venisse poi rinnovata per altre stagioni. Soprattutto se si tratta di serie di successo come questa, che in pochissimo tempo ha conquistato milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Il problema è che Netflix, attualmente, non dice nulla senza smentire o confermare una seconda stagione. Sulla possibilità di realizzare una seconda stagione della serie, l’attrice protagonista ha dichiarato:

“Se c’è una cosa che ho imparato dal mondo dello spettacolo è mai dire mai. Amo moltissimo il personaggio e tornerei certamente ad interpretarlo se me lo chiedessero, ma credo questo sia stato un bel finale per Beth.”

Questa è l'unica vera dichiarazione che farebbe presagire un'eventuale seconda stagione, ma lascia sempre il tempo che trova perché anche per la protagonista Anya Taylor-Joy la prima stagione ha mostrato un buon finale. A dire la verità, lo stesso co-creatore della serie Scott Frank non vuole una nuova stagione perché potrebbe rovinare la prima. Insomma, forse non vedremo mai una seconda stagione, ma come ha detto anche la Taylor-Joy: "mai dire mai".

La Regina degli Scacchi è ispirata a una storia vera, bisogna analizzare l’omonimo romanzo da cui prende spunto nonostante alcune evidenti differenze.