La regina degli scacchi, parla Anya Taylor-Joy: 'Un ruolo per cui ho dato l'anima'

Intervistata da Collider per parlare del suo ruolo ne La regina degli scacchi, acclamata serie Netflix che ha addirittura ottenuto un perfect score su Rotten Tomatoes, la bravissima Anya Taylor-Joy ha raccontato la sua esperienza nel dietro le quinte del progetto.

"Ho dato l'anima per questo ruolo. Eravamo io e Beth, e Beth e me. Abbiamo affrontato un viaggio insieme. E non ho mai avuto un legame così forte con un personaggio: se lei passava una brutta giornata, succedeva lo stesso anche a me" ha affermato l'attrice, che ricordiamo interpreterà Furiosa nell'atteso prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller.

Parlando di alcune delle sequenze più entusiasmanti della serie, ovvero le partite di scacchi, la Taylor-Joy ha spiegato: "Ho adorato questo aspetto. La mia formazione da ballerina in realtà mi è stata d'aiuto, perché vedevo quelle scene come delle coreografie di danza per le dita. E sono brava a ricordami i passaggi, perciò imparavo tutte le partite 5 minuti prima di entrare in scena, utilizzando tutta la mia memoria a breve termine per impararne una alla volta."

