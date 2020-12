La regina degli scacchi: ecco perché Netflix potrebbe rinnovarla per un'altra stagione

Ci sono show televisivi che impiegano anni per raggiungere il successo e, spesso, soffrono di ripetitività e di quella che viene definita "stanchezza", vanificando quindi gli sforzi per arrivare alla popolarità. E poi ci sono serie come La regina degli scacchi, che con soli sette episodi ha catturato il cuore di milioni di fan.

E non è un caso che lo show sia il prodotto limitato più visto nella storia di Netflix, e che abbia un punteggio pressoché perfetto su Rotten Tomatoes: la serie è brillante e magnifica sotto ogni punto di vista, rappresentando bene tutti i motivi per cui la piattaforma streaming dovrebbe puntare di più su prodotti di questo tipo: il pubblico ha parlato, ora si attende una risposta.

Per fornire un giusto tributo allo show, sulle nostre pagine abbiamo trattato molti approfondimenti, come per esempio i tre motivi per cui La regina degli scacchi è la serie del momento, le 5 scene indimenticabili di The Queen's Gambit, e inoltre abbiamo dedicato un focus ai ruoli precedenti degli attori protagonisti de La regina degli scacchi. E se la splendida Anya Taylor-Joy è nostalgica del set di The Queen's Gambit, oggi proveremo a parlare della serie-gioiellino di Scott Frank, per chiederci: ci sono delle ragioni che potrebbero portare Netflix a una seconda stagione?

Sicuramente, i numeri incredibili dello show sono piuttosto appetibili per una piattaforma che, inutile nasconderlo, nel 2020 ha un po' arrancato con le sue produzioni (anche giustamente, in un anno come questo). La seconda metà dell'anno, e nella fattispecie l'autunno, ha portato una ventata d'aria fresca per l'azienda californiana, che ha presentato serie di grande successo come Ratched e, appunto, The Queen's Gambit. Se la prima serie sembra quasi certamente destinata a un rinnovo, la seconda invece (almeno nelle intenzioni originali) era destinata a concludersi con una sola stagione. È però innegabile che Netflix non può di certo rimanere impassibile a una popolarità simile, e questa crediamo possa essere la ragione principale che possa portare a un incredibile rinnovo.

Per quanto riguarda la storia? Se è vero che il romanzo a cui lo show si ispira, scritto da Walter Tevis, è già stato concluso nella sua storia dalla prima stagione, potrebbe essere interessante lavorare a una traccia nuova, non scritta dall'autore originale (già scomparso), nella quale Scott Frank avrebbe piena libertà di movimento. Certo, il rischio è alto, ma il cast di incredibile qualità, guidato da Anya Taylor-Joy, sarebbe di certo all'altezza del compito. Inoltre, la stessa Anya Taylor-Joy ha confessato che amerebbe l'idea di interpretare di nuovo Beth Harmon in The Queen's Gambit.

Tutto ciò sarà sufficiente per un rinnovo? La risposta non è dato saperla, ma forse il bello è anche questo: in fondo, la storia di Beth si è conclusa alla perfezione, e a volte è meglio interrompere qualcosa quando si trova al suo apice, piuttosto che rovinarlo con il tempo. Però vi confessiamo una cosa: noi amiamo la serie e, in fondo, adoreremmo vederla tornare di nuovo a incantarci, come successo con la prima stagione.

E ora la palla passa a voi: vorreste vedere una seconda stagione de La regina degli scacchi? Pensate che Netflix rinnoverà la miniserie? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!