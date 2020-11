La Regina degli Scacchi: i protagonisti sembrano familiari? Ecco dove li avete già visti

La Regina degli Scacchi è stata una delle serie rivelazione di questo autunno su Netflix. Appassionante, coinvolgente e con un cast di attori talentuosissimi che più di una volta vi avranno fatto pensare: “dove l’ho già visto/a”? Ecco tutte le risposte alle vostre domande.

La serie drammatica è basata sul romanzo omonimo del 1983 di Walter Tevis e come sappiamo La Regina degli Scacchi segue Beth Harmon, interpretata da Anya Taylor-Joy mentre si trasforma da orfana alla più grande giocatrice di scacchi del mondo.

Anya Taylor-Joy

All’inizio di quest’anno potresti aver visto Anya nel nuovo adattamento di Emma tratto dell'omonimo romanzo di Jane Austen. Oppure come Illyana Rasputina in The New Mutants, altri crediti includono Peaky Blinders sul piccolo schermo e i due film di M. Night ShyamalanSplit e Glass.

Bill Camp

Nei panni del signor Shaibel, Bill Camp ha interpretato il primissimo insegnante di scacchi di Beth Harmon, una custode dell’orfanotrofio per ragazze. Stoico, ma comprensivo, il signor Shaibel era l'unica figura paterna che Beth aveva. L’attore è meglio conosciuto per i suoi ruoli in Lincoln, 12 anni schiavo, Birdman, Joker e l’ultimo in ordine di uscita Cattive acque con Mark Ruffalo.

Harry Melling

Il campione di scacchi locale Harry Beltik, interpretato da Harry Melling, è diventato coinquilino e amico di Beth dopo che lei lo ha sconfitto nel suo primo torneo. Dolce, intelligente e risoluto, ci siamo trovati a fare il tifo per Harry mentre si innamorava di Beth.

Questo personaggio è l'esatto opposto di Dudley Dursley, che Harry ha interpretato nei film di Harry Potter. Altri crediti recitativi includono Civiltà perduta, La ballata di Buster Scruggs, The Old Guard e The Devil All the Time su Netflix.

Thomas Brodie-Sangster

Chi può scordarsi il volto di Thomas Brodie-Sangster? Nella serie ha interpretato un altro dei ragazzi di Beth, Benny Watts, ha preso Beth sotto la sua ala protettrice e le ha insegnato tutto ciò che sapeva per aiutarla a vincere.

Thomas ha iniziato a recitare da piccolissimo ed è meglio conosciuto per Love Actually e Tata Matilda. In età adulta, Thomas ha recitato in Game of Thrones, la trilogia di The Maze Runner e altro ancora.

Marielle Heller

In La Regina di Scacchi, Marielle Heller interpreta la signora Alma Wheatley, una donna problematica che adotta Beth e alla fine diventa la sua manager. Anche se l'attrice potrebbe non esserti familiare, il suo lavoro probabilmente lo è!

Marielle è una celebre regista che ha diretto Diario di una teenager e Un amico straordinario con Tom Hanks protagonista.

Moses Ingram

Moses Ingram era al suo debutto nel ruolo dell’amica d’infanzia di Beth, Jolene. Anche se non conosciamo Moses, teniamo gli occhi aperti perché sarà nell'imminente film The Tragedy of Macbeth, costellato di star, che vedrà protagonista anche Harry Melling.

Marcin Dorociński

Il nemico più feroce di Beth. Stiamo ovviamente parlando del campione del mondo russo Vasily Borgov, interpretato da Marcin Dorociński. Marcin è un attore polacco noto per il suo lavoro in Pitbull, Rose, Spies of Warsaw e altro ancora.

Jacob Fortune-Lloyd

La Regina di Scacchi vede nel cast diversi attori affascinanti, ma Jacob Fortune-Lloyd, che ha interpretato un giocatore di scacchi diventato poi giornalista, Townes, si è decisamente distinto. Come amore non corrisposto di Beth, Townes ha contribuito a risvegliare i desideri sessuali di Beth.

Jacob ha recitato in Mistero a Crooked House, Wolf Hall e Medici della BBC. I fan di Star Wars potrebbero riconoscerlo come un ufficiale della flotta Sith in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Christiane Seidel

Christiane Seidel ha interpretato Helen Deardorff, la direttrice della casa per ragazze in cui Beth ha trascorso i suoi anni di formazione. I suoi crediti includono Godless, Fosse/ Verdon, Boardwalk Empire e Il Capitale umano.



Matthew e Russell Dennis Lewis

I gemelli Matthew e Russell Dennis Lewis hanno interpretato due amici intimi di Beth e giocatori di scacchi. In precedenza hanno recitato insieme nel dramma western Godless di Scott Frank e in un episodio di Blue Bloods.

Chloe Pirrie

Sebbene Chloe Pirrie non fosse in molte scene, interpretando la mamma di Beth, Alice Harmon, ha sicuramente fatto colpo. Nonostante le difficoltà di salute mentale di Alice, era affascinante, intellettuale e amava sua figlia. Per quanto riguarda l'attrice che l'ha interpretata, Chloe è meglio conosciuta per il suo lavoro in Guerra & Pace del 2016, un episodio di Black Mirror del 2013, The Game, Troy - La caduta di Troia, la seconda stagione di The Crown e altro. Non dimentichiamo, è anche apparsa al fianco della protagonista Anya Taylor-Joy in Emma del 2020.



Leggete la nostra recensione di La Regina degli Scacchi ora in streaming su Netflix, gli indizi su una possibile seconda stagione, e diteci se avevate riconosciuto gli attori del cast!