La regina degli scacchi, il romanzo di Walter Tavis torna in libreria grazie a Mondadori

Mondadori ha annunciato via social l'attesa pubblicazione della nuova edizione de La regina degli scacchi di Walter Tavis, romanzo ormai fuori commercio da anni che la casa editrice ha deciso di ripubblicare all'interno della collana Oscar Absolute dopo l'enorme successo della trasposizione Netflix con Anya Taylor-Joy.

Nell'annuncio su Facebook (che trovate in calce) si legge: "Ne vuoi giocare un'altra?", rivelando la data d'uscita della nuova edizione, che sarà disponibile in libreria dal prossimo 26 gennaio 2021.



La serie rivelazione di questo autunno è basata sul romanzo di Tevis e segue Beth Harmon, abbandonata in un orfanotrofio del Kentucky alla fine degli anni '50. Mentre è lì, scopre uno straordinario talento per il gioco degli scacchi, ma diventa anche dipendente dai tranquillanti forniti dallo Stato come sedativo per i bambini. Dopo essere stata adottata da Alma Wheatley (Marielle Heller), Beth tenta di combattere sia le lotte della sua dipendenza che la misoginia del mondo degli scacchi competitivi dominato dagli uomini.

Nel cast troviamo anche Harry Melling e Thomas Brodie-Sangster che sono stati recentemente intervistati da Collider e hanno parlato di come hanno dovuto prepararsi per le sequenze di scacchi come se fossero una scena d'azione, l'incredibile scenografia e cinematografia e altro ancora.



Vi lasciamo alla nostra recensione de La regina degli Scacchi di Scott Frank