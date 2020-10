La regina degli scacchi: la serie rivelazione di Netflix avrà altre stagioni?

Dopo che La regina degli scacchi si era mostrata con un interessante teaser, la serie si era guadagnata la nostra attenzione. Ma ciò a cui abbiamo assistito è andato ben oltre le nostre aspettative: la nostra entusiastica recensione de La regina degli scacchi conferma che siamo di fronte a uno dei prodotti più interessanti su .Netflix

La miniserie capolavoro, tratta dall'omonimo romanzo firmato da Walter Tevis nel 1983, racconta la storia di Elizabeth Harmon, una bambina orfana nell'America degli anni Cinquanta, in pieno boom economico, e che per sopravvivere trasformerà il gioco degli scacchi da innocente passione a una vera e propria ossessione.

La prima stagione dello show, composta da 7 episodi, è uscita il 23 ottobre 2020. La domanda che molti si chiedono è, quindi, potremo assistere a un secondo ciclo di episodi? La risposta a questa domanda non è semplice, considerando che la prima stagione dello show ideato da Scott Frank e Allan Scott è molto recente su Netflix, e la piattaforma ci ha abituati nell'ultimo periodo a tenerci sulle spine, come sta avvenendo con The Umbrella Academy 3 che ancora non ha ricevuto un rinnovo ufficiale da parte di Netflix.

È tuttavia importante, riguardo alla situazione della serie che ha tra i suoi protagonisti Anya Taylor-Joy, considerare che il prodotto è da subito stato presentato come una miniserie (o serie limitata), quindi l'intenzione degli showrunner potrebbe essere quella di un'opera auto-conclusiva. Ciononostante, è giusto anche ricordare che, essendo il materiale di riferimento un singolo romanzo, ci potrebbe essere l'intenzione di ampliarne la storia, approfondendo alcuni dettagli, creando un sequel, o raccontando più nel dettaglio alcune storie secondarie.

Ciò che è certo è che lo show si sta rivelando un successo, avendo ottenuto uno punteggio di 100% su Rotten Tomatoes. Staremo a vedere se i numeri inaspettatamente favorevoli spingeranno la piattaforma a investire sullo show.

E voi? Vorreste vedere una seconda stagione de La regina degli scacchi? Fatecelo sapere lasciando un commento nello spazio dedicato!