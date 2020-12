La Regina degli scacchi è ancora al primo posto tra le serie più viste su Netflix

La Regina degli scacchi con protagonista Anya Taylor-Joy continua la sua scesa al successo mantenendo il primo posto per la terza settimana consecutiva nella classifica di streaming statunitense delle serie più viste.

La serie sugli scacchi, lanciata il 23 ottobre, ha collezionato poco meno di 1,4 miliardi di minuti totali di visione durante la settimana dal 9 al 15 novembre. È la prima serie a finire al numero 1 tre settimane di seguito da quando Nielsen pubblica la classifica di streaming da settembre.



Nielsen misura solo i programmi Netflix, Amazon Prime Video, Hulu e Disney+ visualizzati su un televisore in America. La classifica sembra più o meno la stessa della settimana precedente, con The Office in aumento e The Mandalorian della Disney ancora al terzo posto. Mentre The Crown ha debuttato al quinto posto.



Ecco il grafico completo, con episodi disponibili e minuti totali visualizzati:

The Queen's Gambit (7; 1.373 miliardi) The Office (192; 1.089 miliardi) The Mandalorian (11; 873 milioni) Schitt's Creek (80; 855 milioni) The Crown (40; 807 milioni) Grey's Anatomy (363; 688 milioni) Great British Baking Show (6 4; 669 milioni) NCIS (353; 603 milioni) Criminal Minds (277; 591 milioni) The Blacklist (152; 381 milioni)

Leggi la nostra recensione di La Regina degli scacchi, la serie che ha scatenato una vera e propria corsa alle scacchiere e alle guide in America, per imparare a giocare a scacchi.