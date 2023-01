La Regina degli Scacchi, niente Stagione 2: hackerato il Twitter di Anya Taylor-Joy

Nella serata di ieri, sul profilo Twitter di Anya Taylor-Joy era comparso un messaggio con scritto semplicemente "La Regina degli Scacchi 2", in riferimento a un possibile rinnovo della serie limitata Netflix con protagonista l'attrice. Tuttavia, il messaggio è stato cancellato immediatamente scatenando le speculazioni. Tutto falso a quanto pare.

La stessa Anya Taylor-Joy è intervenuta su un'altra piattaforma social per confermare che il suo profilo Twitter è stato violato. Dato che l'hackeraggio di un account di un social media può causare il caos più totale, e in passato le celebrità hanno visto i loro account pubblicare contenuti odiosi attribuiti al loro nome, il post che accennava alla continuazione di una serie amata dai fan, soprattutto dopo essere stato immediatamente cancellato, è un hack relativamente innocuo che molti fan avevano già indovinato, soprattutto visto che il profilo Twitter dell'attrice è inattivo ormai da due anni.

Sul suo account Instagram, Taylor-Joy ha condiviso una storia con il messaggio: "Il mio Twitter è stato violato - mi scuso per tutti gli inconvenienti, NON sono io!".

Tra l'ambiguità del post iniziale e la sua immediata cancellazione, anche se la notizia del tweet si è diffusa in fretta, la probabilità che ci fosse in programma una nuova stagione de La Regina degli Scacchi era inverosimile. Tra l'altro, Taylor-Joy è un'attrice immensamente impegnata proprio grazie al successo della serie Netflix. Come per la maggior parte delle serie televisive, una nuova stagione de La Regina degli Scacchi occuperebbe una fetta importante della sua agenda, e con vari altri progetti già all'orizzonte, liberare spazio per un evento del genere creerebbe una serie di conflitti non indifferenti.

In precedenza, però, Anya Taylor-Joy non si è mai detta contraria a un'eventuale Stagione 2 de La Regina degli Scacchi:

"Forse. Non per deludere nessuno, ma non ci abbiamo mai pensato. È sempre stata una transizione. La vedi crescere, la lasci in un buon posto. Quindi siamo rimasti sinceramente sorpresi quando la gente ha chiesto: 'Dov'è la seconda stagione?'", aveva dichiarato Taylor-Joy nel 2021.

