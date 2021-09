La Regina degli Scacchi: ci sarà la stagione 2? Ecco la risposta definitiva dei produttori

La Regina degli Scacchi ha trionfato agli Emmy 2021 aggiudicandosi ben 11 premi nella sezione dedicata alle miniserie e in molti dunque, si sono chiesti se un simile successo possa tradursi in una seconda stagione in arrivo prossimamente su Netflix.

La risposta definitiva a questa domanda è giunta dal team creativo de La Regina degli Scacchi. Ritirando uno degli Emmy vinti nella serata di domenica, il regista Scott Frank ha detto: "Mi dispiace così tanto. Odio deludere le persone, ma no. Sento che abbiamo già raccontato la storia che volevamo raccontare e che non c'è molto altro da dire. Temo che se provassimo a raccontare di più, potremo rischiare di rovinare quello che abbiamo fatto fin qui".

Il produttore esecutivo William Horberg ha poi aggiunto: "Continueremo sicuramente a lavorare insieme e troveremo altre storie da raccontare con la stessa passione e la stessa squadra di artisti straordinari".

Insomma, stando a queste parole, non rivedremo Anya Taylor-Joy nei panni di Elizabeth "Beth" Harmon, la ragazza con un prodigioso talento negli scacchi. L'attrice però continua ad essere impegnata su molteplici fronti e presto potremo ritrovarla sia al cinema che in tv.

Che poi, per ironia della sorte, è stata intentata una causa legale contro La Regina degli Scacchi. Una campionessa di questo gioco di strategia ritiene infatti che nella serie Netflix ci siano molteplici commenti sessisti.