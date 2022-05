La Regina degli Scacchi, Thomas Brodie-Sangster incredulo del successo dello show

Il successo de La Regina degli Scacchi ha stupito molti, anche se la serie era tratta da un romanzo molto acclamato. A trovare sorprendente questo trionfo è stato anche uno degli attori della serie, Thomas Brodie-Sangster, interprete di Benny Watts, che ha svelato cosa ne ha pensato in un'intervista per The Guardian.

"Credo che nessuno avrebbe detto che una serie sugli scacchi avrebbe avuto il successo che ha fatto" ha ammesso Brodie-Sangster. "Ecco per quale motivo è andato su Netflix: doveva essere un film ma nessuno voleva farlo. Si parla di scacchi. Nessuno andrà a guardarlo. Alla fine hanno detto: 'OK, lo gireremo, ma ne facciamo una serie'." Ed è andata meglio così probabilmente, perché se il film si fosse fatto, proprio perché parliamo di un formato differente, potrebbe non aver avuto lo stesso successo.

Come già accennato, La Regina degli Scacchi era tratta dall'omonimo romanzo di Walter Tevis del 1983, e proprio le basse aspettative hanno resto questa "vittoria" ancora più dolce. Lo show è arrivato in cima alle classifiche mondiali mondo rapidamente, diventando la miniserie Netflix più guardata negli Stati Uniti per tre settimane di seguito.

Adesso Thomas Brodie-Sangster è pronto a lasciarsi alle spalle La Regina degli Scacchi e a tornare sui nostri schermi con un prodotto tutto nuovo, targato Hulu: la serie sul chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones.