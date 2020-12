La regina degli scacchi, tre fantastiche Funko Pop per la Beth di Anya Taylor-Joy

La regina degli scacchi di Scott Frank si è rivelata uno dei maggiori successi targati Netflix del 2020, ricevendo non solo critiche entusiastiche da parte della critica di mezzo mondo, ma anche un caloroso e condiviso endorsement da parte del grande pubblico, che l'ha eletta una delle più belle serie dell'anno.

Un tale e clamoroso successo di stampo mainstream poteva dunque mancare l'appuntamento con il merchandising? Ovviamente no, e infatti la Funko ha impiegato meno di due mesi a produrre tre splendide Funko Pop dedicate alla meravigliosa protagonista, la scacchista Beth Harmon interpretata da una straordinaria Anya Taylor-Joy.



Le tre statuette in vinile della nota compagnia di giocattoli statunitense sono dedicate a una Beth ancora adolescente che porta sottobraccio i suoi primi trofei vinti come scacchista professionista. Una seconda la mostra invece cresciuta, con indosso un abito verde molto elegante e un taglio di capelli raffinato, ormai donna fatta e finita.



La terza, quella forse più iconica, è invece dedicata al suo viaggio in Russia dove verrà eletta campionessa mondiale di scacchi e ha indosso l'ormai iconico taieur bianco con cappotto e cappello invernale abbinati.



Le tre Funko Pop! costeranno 10,99 dollari ciascuna (da noi i soliti 14.99 euro) e saranno prossimamente disponibili.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia.